Pizza... pizza wszędzie. Oto najlepsze filmy z pizzą do pizzy na dzień pizzy

Oto nadszedł światowy dzień pizzy. Jak go świętować? Najlepiej zamawiając pizzę i oglądając film, w którym zobaczycie to kultowe danie. Zajada się nim bowiem tytułowy bohater "Świata Wayne'a", Spider-Man dostarcza je bujając się po Nowym Jorku, a w "Kosmicznych jajach" Pizza the Hutt dosłownie ocieka mozzarellą i pepperoni. Te rozbudzające apetyt produkcje znajdziecie na platformach VOD.