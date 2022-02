Debiut nowego singla Adele Easy on me i płyty "30" pod koniec zeszłego był jasnym sygnałem dla całego środowiska muzycznego. Królowa brytyjskiego popu wróciła, by zająć należne jej miejsce. Wielki sukces wokalistyki potwierdziły wyniki Brit Awards 2022, które ogłoszono wczoraj późnym wieczorem. Najważniejsze statuetki tamtejszego przemysłu fonograficznego rozdano w piętnastu kategoriach, ale tylko Adele wygrała w więcej niż jednej.



To dla tej artystki olbrzymi sukces, bo pozwolił jej jednocześnie na pobicie dotychczasowego rekordu Brit Awards. Piosenkarka ma już łącznie 12 statuetek, co czyni ją najczęściej nagradzaną kobietą w historii nagrody. Co ciekawe, od tego roku organizatorzy zmienili część kategorii związanych wcześniej właśnie z płcią wykonawców. Po raz pierwszy w historii mężczyźni i kobiety rywalizowali w tych samych kategoriach. Adele przyznała, że rozumie powody połączenia obu grup, ale jednocześnie jak ważne jest bycie dla niej kobietą-artystką.