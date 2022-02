Obejrzeliście "All of Us Are Dead" i macie ochotę na inne produkcje o zombie? Sprawdźcie nasz wybór

Wśród solidnych, a pominiętych tytułów filmów i seriali o zombie z pewnością warto wymienić również wspomniane wcześniej "The Walking Dead", "In The Flesh", "iZombie", "Santa Clarita Diet", "Fear the Walking Dead", "Town of the Living Dead", "Ładunek", "Day of the Dead" i inne filmy George'a A. Romero.