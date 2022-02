Dziś strona główna Adidasa (w Polsce i na świecie) przypominała portal ze zdjęciami pornograficznymi. Mogliśmy na niej zobaczyć kilkadziesiąt piersi w każdym rozmiarze, kształcie i kolorze. Kampania 18+ miała na celu poruszyć problem staników sportowych, a konkretnie złego dopasowania. "Ponad 90% kobiet nosi biustonosz sportowy w nieodpowiednim rozmiarze, przez co nie otrzymują potrzebnego wsparcia" - możemy przeczytać na stronie.



Firma Adidas przygotowała kolekcję staników sportowych, które mają pasować do sylwetki i kształtów każdej kobiety. Stąd właśnie zdjęcia biustów mające uświadamiać, że jeden fason to stanowczo za mało. Kampania reklamowa rozgrzała internet do czerwoności - w każdym znaczeniu tego powiedzonka. Jak zareagowali na to internauci?