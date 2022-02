"Co to? Nazistowskie Niemcy!?" - nowy sezon "South Park" kpi z was za nienoszenie maseczek

W tym konflikcie jedna grupa ma o niebo mocniejsze argumenty od drugiej (brutalna śmierć niezaszczepionego bohatera w niedawnym filmie "South Park: Post Covid: The Return of Covid" jasno pokazuje po czyjej stronie leżą serca twórców). Idealnym podsumowaniem tej sytuacji jest zresztą żart z samego końca "Pajama Day". Policja wypuszcza wszystkich mieszkańców z więzienia, gdy spada obowiązek noszenia piżam. Choć władza nikogo już do tego nie zmusza, jeden z mieszkańców gniewnie mówi: "Nigdy nie zmusicie mnie do noszenia piżamy!". W odpowiedzi komendant stwierdza: "W porządku, wszyscy możecie nosić, co chcecie. Pod warunkiem, że zasłania wam f*uta i cycki". Jak łatwo się domyślić, ten sam mężczyzna znów oświadcza: "Nie zmusicie mnie do zasłaniania mojego f*uta i cycków". Z niektórymi osobami po prostu nie da się wygrać.



