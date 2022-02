Polacy z dwiema nominacjami do Oscara. Wiemy, kto zawalczy o wyróżnienie

"Sukienka" to natomiast dramat o niskorosłej pracownicy motelu, która na swej drodze spotyka pewnego kierowcę ciężarówki i marzy, że pokaże jej on czym jest bliskość i intymność. Krótki metraż Tadeusza Łysiaka przypadł do gustu Amerykańskiej Akademii i otrzymał nominację w kategorii krótkometrażowy film aktorski. Trzymamy więc kciuki, aby przemieniło się to w statuetkę.