Ignorowanie kina superbohaterskiego staje się po prawdzie coraz bardziej desperackie i żałosne. Niemal wszystkie tytuły wrzuca się do jednego worka z napisem: "Masowo produkowana komercja". Tak nie sposób dyskutować o realnych walorach niektórych produkcji Marvela czy DC. Jeżeli akademicy chcą wyższej jakości w filmach superbohaterskich, to bardzo im się to chwali. Ale ignorowanie tak popularnego zjawiska wcale przecież nie prowadzi do podniesienia poziomu. Co najwyżej może prowokować wielkie wytwórnie i samych widzów do dalszego oderwania od wyroków Akademii.



Na zasadzie: "Skoro oni nas ignorują, to my też będziemy ignorować ich". Czyli znowu niczym z mentalnego przedszkola. Oscary miały okazję rzeczowo i sensownie podejść do "Spider-Man: Bez drogi do domu". Nie musiały wcale dać się ponieść fanowskiemu szałowi. Można było to przeprowadzić na poważnie. Niestety, po raz kolejny nie skorzystano z okazji.