Oscary 2022: poznaliśmy nominacje do najważniejszych nagród filmowych

Sezon oscarowy czas zacząć: właśnie ogłoszono nominacje do Oscarów 2022! Co tu dużo mówić - ten rok był dla branży filmowej znacznie lepszy, niż poprzedni. Światło dzienne nareszcie ujrzało wiele filmów, których premiery opóźniła pandemia. Otwierano też kolejne kina, a Hollywood stopniowo wracało do życia. To wszystko zaowocowało zdecydowanie większym wyborem solidnych produkcji i wzrostem wpompowanych w box office pieniędzy.



94. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się w niedzielę, 27 marca (a dokładniej: w nocy z 27 na 28 marca). Tymczasem dziś o godz. 14:18 rozpoczęto ujawnianie nominowanych do tych najbardziej prestiżowych filmowych nagród tytułów. Niestety, w tym roku polska reprezentacja nie miała szansę na wyróżnienie w kategorii międzynarodowej, ale... udało się zgarnąć nominację za krótkometrażową "Sukienkę" Tadeusza Łysiaka!