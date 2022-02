Wiele wskazuje na to, że rok 2022 będzie momentem kulminacji wielu starań i strategii Netfliksa. Dość powiedzieć, że w ciągu kilkunastu miesięcy uda się zamknąć historie "After Life" i "Ozark", wypuścić następne rozdziały opowieści o wiedźminach i wikingach, a także powrócić po raz kolejny do dzieciaków Hawkins. A przecież dochodzą do tego jeszcze adaptacja "Sandmana" czy kolejny sezon "Alice in Borderland". Naprawdę będzie się działo mnóstwo.