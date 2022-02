Jaś Kapela i Ziemowit Kossakowski spotkają się twarzą w twarz. Będzie bitka przed Prime Show MMA?

Jednak na starciu słownym na wspomnianej konferencji nie skończyło. Obaj panowie trafili na siebie bezpośrednio, po czym Kapela obrzucił Kossakowskiego brokatem. "Chciałeś proch, to masz proch!" - dodał poeta (było to nawiązanie do narkotykowych aluzji w kierunku Kapeli). Prawicowy dziennikarz w odpowiedzi zdzielił go w twarz (co ciekawe: lewicą). Nagranie obiegło cały internet, a dziś może być powtórka.



Federacja Prime Show MMA ogłosiła, że dziś (we wtorek 8 lutego) o 20:00 na YouTube odbędzie się transmisja z ceremonii ważenia Jasia Kapeli i Ziemowita Kossakowskiego. Zaraz po niej zawodnicy staną naprzeciw siebie twarzą w twarz - ostatni raz przed samym wejściem do klatki.