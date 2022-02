HBO Max ma duże kłopoty przez "Matrix Zmartwychwstania". Poszło o miliony dolców

WarnerMedia miało wypłacić Gal Gadot i Willowi Smithowi 200 mln dol. rekompensaty za hybrydową premierę "Wonder Woman 1984" i "King Richard". W pozwie możemy przeczytać, że Warner Bros. Dogadało się z Legendary współfinansującym "Diunę", ale "zamknęło negocjację z jednym z najstarszych partnerów", czyli właśnie Village Roadshow.



Firma zapewnia też, że do tej pory nie dostała żadnych pieniędzy z racji premiery czwartego "Matriksa" na HBO Max. Zauważa też, że nowy "Batman" i "Black Adama" nie trafi od razu na tę platformę, a na kinie da się zarobić nawet w pandemii i za przykład podaje "Spider-man: bez drogi do domu", który zarobił na całym świecie 1,7 miliarda dolarów.



Jakby tego było mało, Village Roadshow przez straty finansowe filmu nie może dopełnić warunków umowy z Warner Bros. i przelać zakontraktowanych pieniędzy. W konsekwencji może stracić prawa do "Matrix Zmartwychwstania". Firma wspomina, że w podobny sposób Warner Bros chciało ją wysiudać z "Na skraju jutra" i "Charliego i fabryki czekolady". Co na to firma założona przez słynnych braci?