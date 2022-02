"Euforia" nie bierze jeńców: nowy odcinek wgniata w fotel. To oscarowy popis Zendayi

Wbrew fanowskim teoriom, Rue - rzecz jasna - wciąż żyje. I właśnie wpadła.



Niesamowity (i do bólu autentyczny) jest sposób, w jaki atakuje swoich bliskich - bezkompromisowa ostrość, słowa obliczone na to, by dotknąć i zranić, z pełną bezwzględnością osoby uzależnionej. Rue atakuje, wycofuje się, przeprasza i ponawia atak, gdy nie udaje się jej uzyskać oczekiwanego efektu. Rozsypuje się w oczach.



Piąty odcinek jest kolejnym świetnym portretem osoby uzależnionej i uginającej się pod ciężarem opioidowego zespołu abstynencyjnego, a także dowodem na znajomość tematu przez twórcę i deromantyzacją całej tej brokatowej otoczki środków odurzających. Jakiś czas temu wspominałem, że - mimo mylącej, pieszczącej oczy estetyki - "Euforia" nie gloryfikuje zażywania. Proszę - oto dowód.



Ten epizod to wybitny, oscarowy występ Zendayi, która znów przypomniała, jak zdolną jest aktorką. W jej grze - pochylam się teraz przede wszystkim na początkowej sekwencji i akcji rozgrywającej się domu głównej bohaterki - kluczowa nie była brawura, a drobiazgi, szczegóły. A zatem: sposób, w jaki demoluje mieszkanie i kopie w drzwi; w jaki odpycha siostrę i matkę. Specyfika jej wypowiedzi. Cała dotychczasowa poza, krucha fasada pęka - niewiele wystarczyło, bo rozbić ją na kawałki.



Resztka kontroli przecieka przez palce - bohaterka miota się i ciska gromami, a najszczersza jest wtedy, gdy podkreśla, że sama się już nie poznaje i sama się nienawidzi. Widzimy jej wściekłość i chorobliwe zmęczenie - co gorsza, głód jest silniejszy od nich. To zachowanie i objawy odstawienia rozpoznają wszyscy, którzy nawet w minimalnym stopniu mieli do czynienia z osobami uzależnionymi - o tym, co ma miejsce później (deptanie uczuć wszystkich zainteresowanych, kradzieże, manipulacje) nie wspominając.



Do kolejnego pęknięcia dochodzi, gdy okazuje się, że w mieszkaniu cały czas przebywała Jules. Gniew Rue przenosi się na kolejne osoby - lawina okrutnych obelg sięgnie każdego. Do wszystkiego dochodzi skrywany w sercu żal do Jules, która latem porzuciła dziewczynę.



Widzimy zresztą, jak bardzo Jules czuje się dotknięta całą sytuacją - chyba jeszcze nigdy nie była tak cicha i potulna. Jej "kocham cię" okazuje się nieistotne, zdecydowanie mniej ważne od wartej dziesięć tysięcy baksów walizki, której zawartość matka spuściła w toalecie. Chora i zdradzona Jules w końcu poddaje się rezygnacji, ale głód i strach przed odwykiem mają ją w swoim władaniu.