"Reacher" mógł być katastrofą. Serial Amazona ratuje piękne kopanie tyłków

Twórcy bardzo starają się uwspółcześnić fabułę "Poziomu śmierci". Zauważymy to w innym przedstawieniu niż w książce Roscoe, czy żarcie o potrzebie wyrażania swoich uczuć przez mężczyzn, mimo to serial wydaje się reliktem minionej epoki. To nie jest "Jack Ryan", gdzie przetłumaczono wątki znane z prozy Toma Clancy’ego na nowoczesny język, aby pokazać, jak dzisiaj wygląda walka z terroryzmem. W "Reacherze" mamy do czynienia z regresem technologicznym. Wspomnienie o mediach społecznościowych czy satelitach Google’a, to wszystko, co może wskazywać na to, że akcja rozgrywa się w XXI wieku.