Ochroniarz "Oszusta z Tindera" jest Polakiem i żąda od Netfliksa ogromnego odszkodowania

Nic dziwnego, że "Oszust z Tindera" Netfliksa odbił się w sieci tak szerokim echem - jak słusznie spostrzegł mój redakcyjny kolega w swojej recenzji, ta historia rozkłada na łopatki. Brzmi jak scenariusz niespecjalnie wiarygodnego filmu fabularnego, a przecież wydarzyła się naprawdę. Co więcej, instagramowe konto fałszywego "księcia diamentów" można było znaleźć jeszcze w ostatnią środę, podobnie jak… profil na Tinderze. Facet ma się całkiem nieźle.



Ofiary Shimona Hayuta, znanego też m.in. jako Simon Leviev, wciąż spłacają długi - Hayut to wyłudzacz, który oszukał poznane na Tinderze kobiety na kilkanaście milionów dolarów, a obecnie, po kilkunastomiesięcznej odsiadce, przebywa na wolności. Co ciekawe, pieniędzy ewidentnie mu nie brakuje.



Felicity Morris ujawniła metody działań wyłudzacza i wzięła udział w "polowaniu" na niego - ostatecznie Hayut odsiedział pięć miesięcy (z piętnastu, na które go skazano) w izraelskim więzieniu w 2019 roku. Zarzucano mu nakłanianie kobiet do przekazywania mu gotówki i kart kredytowych pod pretekstem zagrożenia życia.