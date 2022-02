To nie "House of Cards" a "Lilyhammer" rozpoczęło nową erę seriali. Pierwszy serial Netflix Original ma 10 lat

Serial ze Stevenem Van Zandtem w roli głównej do serwisu trafił 6 lutego 2012 roku, a więc 10 lat temu i choć to nieszczęsne "House of Cards" stało się globalnym fenomenem i biletem do światowej rozpoznawalności dla Netfliksa, to właśnie niepozorne "Lilyhammer" przecierało szlaki. Z tej okazji Ted Sarandos, osoba numer 2 w Netfliksie, a przede wszystkim człowiek koordynujący to, co ostatecznie trafi na platformę, popełnił niewielki tekst, w którym przypomina, jak ważnym wydarzeniem była premiera norwesko-amerykańskiego serialu.