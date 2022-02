Nie tylko kinowe hity zaraz po premierze. Sprawdzamy zapowiedzi HBO Max Originals na 2022 rok

To "Batgirl" do pary z "Batmanem" ma być jednym z projektów, których celem jest odświeżenie filmowego uniwersum DC. Tytułowa superbohaterka ma walczyć tu z Firefly, w którego wcieli się Brendan Fraser. Co więcej, na ekranie mamy też zobaczyć Michaela Keatona jako... wiadomo, Batmana. Jest więc na co czekać. Nie wiadomo tylko do kiedy, bo wiemy jedynie, że produkcję zobaczymy na HBO Max w 2022 roku. Wciąż nie znamy dokładnej daty premiery.



