Pierwsze poważne informacje o powstaniu filmu poświęconego Madame Web pojawiły się jeszcze we wrześniu 2019 roku i już wtedy można się było dziwić takiemu wyborowi wytwórni Sony. Venom i Carnage to powszechnie znani i lubiani wrogowie Spider-Mana, a swoje miejsce w historii komiksów ma też Kraven. Morbius czy Madame Web to z kolei postaci ze znacznie niższej półki. A zapowiedź, że główną rolę w nowym filmie zagra Dakota Johnson też nie budzi jakiegoś szczególnego entuzjazmu. Niepotwierdzone informacje o zaangażowaniu aktorki pojawiły się w USA jeszcze przed weekendem, ale chwilę musieliśmy poczekać na potwierdzenie.



Przyszło ono w dosyć niespodziewanej formie. Dakota Johnson wrzuciła na swoje Insta Stories obrazek: pojedyncza pajęcza sieć na czarnym tle. Tyle wystarczyło, by wpędzić w zachwyt jej fanów i zirytować krytyków podobnego castingu. Nie chodzi jedynie o to, że gwiazda "Pięćdziesięciu twarzy Greya" nie ma na swoim koncie zbyt wielu wybitnych ról (nie jest to zdecydowanie przypadek Roberta Pattinsona, choć w ostatnich latach wystąpiła też w "Źle się dzieje w El Royale" i "Suspirii"). Kontrowersje budzi fakt, że Madame Web w komiksach jest osobą niepełnosprawną.