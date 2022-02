Można rzecz jasna zarzucić twórcom dokumentu, że o co chodzi, przecież odsiedział swoje, a oni nazywają głównego (anty)bohatera "Oszustem z Tindera". Nie ukradł też pieniędzy, kobiety same dawały mu karty kredytowe i przywoziły walizki z gotówką. Cały dokument jest też jednostronny, a jedyny komentarz playboya to ten, w którym grozi twórcom pozwem o zniesławienie. Sprawa nie jest do końca wyjaśniona, a reżyserka Felicity Morris wystawia Simon Levieva na publiczny lincz. A co jeśli prawda jest zupełnie inna? Czy możemy wydawać osąd na podstawie samego filmu?