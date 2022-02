Top 10 Amazona. Serwis ujawnia, co najchętniej oglądają Polacy

Prime Video ma swoje TOP10 najpopularniejszych tytułów w Polsce. Podobne listy już od dawna z uwagą śledzimy na Netfliksie. To one często podpowiadają niezdecydowanym użytkownikom, co obejrzeć w wolnej chwili, aby być na czasie. Teraz serwis Amazona zyskał tę samą funkcję. Czy będzie się cieszyć taką samą popularnością co u konkurencji?



Odkąd tylko pojawiła się promocja, dzięki której roczny dostęp do biblioteki Amazon Prime Video kosztuje zaledwie 49 zł, serwis cieszy się w naszym kraju dużą popularnością. Na platformie cały czas pojawiają się nie tylko nowe filmy i seriale, ale również udogodnienia dla użytkowników. Teraz dzięki wprowadzeniu list "10 najpopularniejszych w Polsce" możecie się dowiedzieć, jakie tytuły w danym okresie skupiają na sobie uwagę subskrybentów.