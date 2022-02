To nowość z co prawda zeszłego tygodnia, ale wciąż nie wszystkim udało się ją obejrzeć. I nie zdążyła zgnić... w przeciwieństwie do niektórych bohaterów. To koreański serial, który może stać się choć w 1 procencie tak popularny jak "Squid Game". Łączy w sobie dwa szalenie popularne gatunki - teen dramę i horror o zombie. Nie spodziewajmy się więc jakiegoś głębokiego studium kondycji psychicznej współczesnego społeczeństwa, ale nie znaczy to też, że serial nie podejmuje poważniejszych tematów pomiędzy szlachtowaniem zombiaków na szkolnych korytarzach. Obecnie to najchętniej oglądana produkcja na polskim Netfliksie.