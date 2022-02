Sprawdzamy nowości HBO GO! Nadszedł pierwszy weekend lutego - to czas, by tradycyjnie napisać o najciekawszych premierach filmów oraz seriali z ostatnich i nadchodzących dni, a także przedstawić pełną listę nowości tej platformy. Wymieniamy również produkcje, które lada moment zostaną usunięte z serwisu. Co warto obejrzeć?