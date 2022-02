Najpopularniejszym i najgłośniejszym polskim filmem 2019 roku nie była wcale żadna wysokobudżetowa produkcja fabularna a poruszający dokument "Tylko nie mów nikomu". Od tego czasu Tomasz Sekielski wypuścił drugą część zatytułowaną "Zabawa w chowanego" i poświęcony rządowym błędom na początku pandemii koronawirusa "Rok we mgle". Sekielski Brothers Studios nie odpuściło jednak przez cały ten czas kolejnego projektu, o którym dziennikarz mówił w wywiadzie dla Rozryka.Blog jeszcze w 2019 roku.



Znamy już oficjalny tytuł tego filmu dokumentalnego - "Korzenie zła". Będzie to opowieść o budzącej kilka lat temu olbrzymie emocje aferze w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Tomasz Sekielski wypuścił dziś rano premierowy zwiastun produkcji na swoim profilu na Facebooku oraz na portalu YouTube. Składa się on z serii napisów wprowadzających w kulisy sprawy, a także głosów osób nagranych przez braci Sekielskich w trakcie tworzenia dokumentu. Promocji "Korzeni zła" towarzyszy też intrygująco brzmiący opis: