Muzyczne premiery tygodnia: Bastille, Korn, 2 Chainz i więcej. Jest czego słuchać!

Płytę zainspirowały filmy sf, VR i gry wideo - z założenia ma być hołdem złożonym ludzkości żyjącej rozwiniętych technologicznie czasach. Syntezatorowe orkiestry, basowe linie w stylu disco, futuro-gospel, zniekształcony wokal, świetne bity - "Give Me The Future" to ambitny projekt, który nieprzypadkowo określany jest najbardziej zaskakującym i angażującym w karierze formacji. To - pozwolę sobie na to określenie - prawdziwie wyszukanny pop i najlepszy od "Bad Blood" album. Warto też zapoznać się ze szczegółami projektu FutureScape Dream Analyser.