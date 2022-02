Nadszedł ten moment - "Miłość, seks i pandemia" już w kinach. Co oglądać w weekend?

Jeden z najpopularniejszych sitcomów nadawanych w ostatnich latach od dłuższego czasu jest dostępny w Polsce na Netfliksie. Nie jest to jednak tytuł produkowany przez tę platformę, więc siłą rzeczy polscy fani "Brooklyn 9-9" są zmuszeni do nieco dłuższego oczekiwania na nowe odcinki. Dobra wiadomość jest taka, że nowe przygody policjantów z Brooklynu poznają już za kilkadziesiąt godzin.



Netflix dorzuci do swojej biblioteki 7. sezon"Brooklyn 9-9" już 6 lutego.