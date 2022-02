Saga z galą MMA-VIP 4 trwa już od niemal miesiąca i nic nie wskazuje na jej rychłe zakończenie. Marcin Najman zdecydował bowiem, że "bossem" jego federacji będzie Andrzej Zieliński ps. Słowik, co wywołało bardzo słuszną falę oburzenia. Na czele medialnej szarży stanął Krzysztof Stanowski, który miał już w przeszłości pewne zatargi z Najmanem. Formuła protestu popularnego dziennikarza nie wszystkim przypadła do gustu, ale trudno było odmówić jej skuteczności.



Marcin Najman systematycznie tracił kolejnych sponsorów, usłyszał też odmowy od różnych miast wcześniej zainteresowanych organizacją gali. Ostatecznie wydawało się, że MMA-VIP 4 odbędzie się w Wieluniu. Pod koniec stycznia miasto wycofało się jednak z udziału w freak mma. Najman przyznał niedługo później, że to on podjął decyzję w tej sprawie po agresywnych atakach na burmistrza Wielunia Pawła Okrasę i jego córkę. Bynajmniej nie zrezygnował natomiast z samej organizacji gali.