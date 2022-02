Gdybyśmy zaczęli rozmawiać o marihuanie na poważnie, to nie byłoby żadnych argumentów, aby utrzymywać obecny stan prawny. On niczemu nie służy i nie sprawi, że ludzie przestaną zażywać marihuanę. Bo w Polsce robi to kilka milionów osób, a to oznacza, że to prawo kompletnie nie działa. Kolejnym absurdem jest to, że marihuana w naszym kraju jest przecież legalna, ale tylko wtedy, gdy kupimy ją w aptece.