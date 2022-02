Youtuber wyłudził od fanów pół miliona dolców i kupił sobie Teslę. "Muszę zadbać o siebie"

W pewnym momencie Denino zaczął wycofywać inwestycje na koncie, sprowadzając wartość waluty do zera. Odkrył to inny youtuber, Coffeezilla; według podanych w rozmowie informacji, w rękach deweloperów kryptowaluty pozostało ok. 500 tys. dol. 200 tys. programiści, którzy pomogli w napisaniu programu, zatrzymali za swoje usługi, a pozostałe pieniądze Ice Poseidon przeznaczył na zakup Tesli. Nie dość, że właściwie sam przyznał się do przekrętu, to jeszcze przeprowadził stream z zakupu elektrycznego auta.



Denimo postanowił zrzucić winę na swoich "zbyt emocjonalnie reagujących" fanów, podkreślając, że "musi zadbać o siebie" - dlatego też nie zwróci pieniędzy ofiarom oszustwa (choć mógłby, co sam stwierdza!), tylko sam z nich skorzysta. Powyżej możecie obejrzeć wideo Coffeezilli, który wyjaśnia mechanizm wyłudzenia, jakiego dopuścił się Ice Poseidon.



Tymczasem komentarze pod materiałami na kanale Denimo są coraz mniej przyjazne. Pojawiają się mniej lub bardziej zawoalowane groźby. Kolejne osoby dają youtuberowi do zrozumienia, że powinien mieć się na baczności i cały czas oglądać się za siebie - niektórzy zaufali jego słowom i stracili całe swoje oszczędności.