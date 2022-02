"Z zimnej strefy" to opowieść o byłej rosyjskiej agentce, która przetrwała niebezpieczne eksperymenty KGB i została X-menem i może zmieniać się w dowolną osobę, której wcześniej dotknie. Kiedy poznajemy ją w serialu, jest przeciętną mamą z przedmieść z dorastającą córką i małżeństwem, które powoli chyli się ku upadkowi. Przeszłość zostawiła już daleko za sobą, a przynajmniej tak jej się wydaje do dnia, w którym porywa ją CIA a agent CIA składa propozycję nie do odrzucenia - albo wraca do zawodu, choć tym razem po stronie tych "dobrych", albo ląduje na długie lata w więzieniu. Kobieta wybiera to pierwsze, a widz zostaje rzucony w wir kopniaków i absurdalnych zwrotów akcji. Obejrzeć niby można, ale są podobne do "Z zimnej strefy" seriale szpiegowskie do obejrzenia na VOD.