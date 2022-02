"Król Internetu" jest do bólu oczywisty. To banalna krytyka influencerów i social mediów

Przebieg tej opowieści o wzlocie i upadku jest aż nieprzyzwoicie oczywisty, a choć reżyserka robi, co może, by mnożyć znamiona arthouse'u, finałowi seansu towarzyszy przykre poczucie obcowania z przypudrowaną wydmuszką. Diagnoza, o której wspomniałem, jest równie trafna, co wtórna, by nie rzec - przestarzała (podobnie zresztą jak znaczna część spostrzeżeń w stylu "młodzi ludzie wolą robić zdjęcia niż angażować się w niewirtualną rzeczywistość").



To banał i oczywista konstatacja uformowana lata temu - zresztą, utworów o wnioskach podobnych, a nawet idących z nimi znacznie dalej, było już wiele. Zawodzi też prowadzony gdzieś w tle wątek miłosnego trójkąta - pisząc tę relację Coppola i Tom Stuart inspirowali się chyba rom-komami sprzed kilku dekad (lub współczesnymi - polskimi). Szkoda; jeszcze kilka lat temu "Król" miałby realne szanse wywrzeć na widzach wrażenie, a Coppola z pewnością zostałaby okrzyknięta wieszczką. Jednak w drugiej dekadzie XXI wieku podobne obrazy określa się mianem kuriozalnie archaicznych.