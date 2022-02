Jak Polacy pokochali "Gwiezdne wojny"? Historia tej miłości jest fascynująca

Fani serii "Gwiezdne wojny" kilka ostatnich lat przeżyli w stanie ciągłego emocjonalnego rollecoastera. Z jednej strony wielu z nich do dzisiaj nie może przeboleć fatalnej trylogii Disneya zakończonej tragicznym pod każdą postacią "Skywalker. Odrodzenie", a z drugiej część widzów dostrzega wyraźne światełko w tunelu dzięki działalności Dave'a Filoniego i Jona Favreau. Pierwsze reakcje na "The Book of Boba Fett" są równie entuzjastyczne jak i na "The Mandalorian". Co w sumie składa się na obraz marki, która może chwieje się w ringu, ale jeszcze nie upadła i walczy dalej. Nie powinno to nikogo dziwić, tym bardziej w Polsce, gdzie kult "Star Wars" od dawna jest bardzo silny.



Długo można by wymieniać tworzone przez Polaków fanziny, fora i strony internetowe poświęcone przygodom Skywalkerów i ich towarzyszy. Dość powiedzieć, że obok Wookiepedii to właśnie rodzima Biblioteka Ossus stanowi najbardziej udaną encyklopedię "Gwiezdnych wojen". Do tego poziomu nie dało się jednak dojść od razu. Pierwsze kroki stawiane z fandom "Star Wars" w naszym kraju cechowała pewna skromność, co nie znaczy, że widzowie nie odczuwali entuzjazmu dostrzeganego też na Zachodzie. W PRL-u sprawy popkultury były po prostu trochę bardziej skompilowane (mówiąc bardzo eufemistycznie). Zwraca na to uwagę choćby Jakub Turkiewicz w swojej nowej książce "Wojna gwiazd. Opowieść o genezie polskiego fandomu Gwiezdnych wojen".