Coś dla fanów "8 kobiet", "Dlaczego kobiety zabijają?" i kryminałów Agathy Christie. "Podejrzane" to australijski serial, który bawi się poetyką zamkniętego pokoju. Jesteśmy na zamożnych przedmieściach Sydney. Tutaj każdy ma pieniądze, no chyba, że ci, którzy przyjeżdżają w to miejsce tylko do pracy, by prowadzić ekstrawaganckie domy bogatych kobiet i ich mężów. Podczas jednego z przyjęć w posiadłości Roxanne Waters znika naszyjnik wart miliony dolarów. Kto go ukradł? Każdy jest podejrzany - począwszy od obsługi, a skończywszy na gościach. Sprawa staje się początkiem prawdziwego dramatu, który obnaży sekrety bogaczy, a także to, kto tak naprawdę jest czyim przyjacielem.



Serial "Podejrzane" obejrzysz na CANAL+ online.