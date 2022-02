"Pierścienie Władzy" to serialowy prequel wydarzeń znanych z "Władcy Pierścieni". Do Śródziemia przeniesiemy się dopiero we wrześniu, ale Amazon uchylił właśnie kolejny rąbek tajemnicy. Na 20 grafikach widzimy postacie występujące w superprodukcji, ale nie widzimy ich twarzy. Każdy z was rozpozna Saurona, ale co z pozostałymi bohaterami?