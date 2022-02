Jest rok 2021. Po 15 latach od ukończenia liceum rocznik 2006 doczekał się wielkiej imprezy w swojej dawnej szkole. To dziwne zobaczyć się z niektórymi po latach i sprawdzić, jak się zmienili. Niektórzy uczniowie pobrali się i zdążyli się rozwieść, inni z frajerów przeobrazili się w gwiazdy, a jeszcze inni pozostali sobą - ta szkolna piękność, w której się podkochiwałeś, po latach wygląda równie wspaniale.



Głównym bohaterem "The Afterparty" jest Aniq (Sam Richardson). Mężczyzna na licealny zjazd przyjeżdża w jednym celu - chce odnowić na dobre znajomość z Zoe (Zoe Chao). Lata temu się w niej zakochał i do tej pory, mimo że kobieta została w międzyczasie mężatką i właściwie nie mieli kontaktu, mu nie przeszło. Ale Zoe teraz rozwiodła się z Brettem (Ike Barinholtz), również jego szkolnym kolegą, więc Aniq czuje, że ma szansę. I być może mogłoby się to udać, gdyby nie... Xavier. Gwiazdor nie spuszcza oczu z Zoe i flirtuje z nią na każdym kroku. Wkrótce zaprasza ją do siebie, gdzie rozegra się największa tragedia tego wieczoru.



I tu wkracza detektyw Danner, która musi poznać prawdę na temat tego, co tak naprawdę wydarzyło się tej nocy. Kto chciał śmierci Xaviera. Czy był to Aniq? A może Brett, wciąż zazdrosny o swoją byłą żonę? Po kolei poznamy relacje wszystkich świadków imprezy, aby dowiedzieć się, kto z nich jest mordercą. Te opowieści będą różnić się od siebie nie tylko faktami, ale także sposobem narracji. Twórcy "The Afterparty" z jednej strony serwują nam zagadkę zamkniętego pokoju i kryminalny dreszczyk, a z drugiej strony puszczają do nas oko, bawiąc się konwencją.