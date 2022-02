"The Book of Boba Fett" to festiwal cameo. I najlepsze "Star Wars" od Disneya

Uwaga na spoilery z 6. odcinka "The Book of Boba Fett".



Dave Filoni to namaszczony przez samego George'a Lucasa twórca seriali animowanych w uniwersum "Star Wars". To właśnie on odpowiada za "The Clone Wars" oraz "Rebels" i parę lat temu zalazł mi za skórę wprowadzając w tym ostanim motyw podróży w czasie w ramach świata pomiędzy światami do mojego ukochanego uniwersum. Po latach nadal mam z tym problem, więc sceptycznie podchodziłem do pomysłu, by to właśnie Kapelusznik maczał palce w serialach aktorskich.