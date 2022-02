Nastrój dokumentu z ckliwej historyjki szybko się zmienia w thriller szpiegowski z dziennikarskim śledztwem, prowokacjami i pieczołowicie zaplanowanymi próbami schwytania oszusta. Opowieść nie jest tylko oparta na wspomnieniach i inscenizacjach, ale prawdziwych materiałach z ukrytych kamer i nie tylko. To półtoragodzinny film, a nie serial, więc napięcie praktycznie nie spada ani przez chwilę i nie ma niepotrzebnego przeciągania tematu. Porządne dokumentalne dzieło.



Niezwykle ciekawym aspektem całej sprawy jest to, że w zasadzie dzieje się na naszych oczach i wszystko możemy w łatwy sposób znaleźć w internecie - łącznie z profilami na Instagramie. Nie jest to zamknięta historia, nie ma jako takiego happy endu, ale nie też znamy drugiej strony medalu - wiemy tylko, że "książę diamentów" groził twórcom filmu. Pokazanie go z imienia i nazwiska może się wydawać kontrowersyjne, ale jest w słusznym celu. Z kolei ujawniony materiały dowodowy, który w rzeczywistości jest przecież o wiele większy, pozwala jednak ustalić, kto jest prawdziwym oszustem.



Dokuemnt true crime "Oszust z Tindera" można już obejrzeć na Netfliksie.