"Neymar: Perfekcyjny chaos" Netfliksa chce zrobić boga futbolu z rozkapryszonej gwiazdeczki

Neymar prawie nie wychodzi tutaj ze skorupy medialnego wizerunku. Zdarzają się pojedyncze momenty, gdy pokazuje nieco emocji (m.in. we wspomnieniu o Leo Messim pocieszającym go, gdy płakał w szatni czy rozmowie o zmarłym Kobe'em Bryancie). Jest ich jednak zdecydowanie za mało. Twórcom brakuje zresztą odwagi, by poruszać jakiekolwiek trudne kwestie. Co z tego, że od czasu do czasu przywołują krytyczne opinie kibiców PSG o Neymarze, skoro nigdy nie konfrontują ich z samym piłkarzem? Wszystko co złe w karierze Brazylijczyka od razu zostaje zastąpione przez jakąś opowiastkę o przezwyciężeniu słabości.