Polski film podbił w styczniu Netfliksa. Sukces "Jak pokochałam gangstera" to nie przypadek

On jest istnym księciem z bajki. Ona to równa i nie dająca sobie w kaszę dmuchać dziewczyna. Co ich łączy? To, że stali się bohaterami kilkunastu różnych produkcji Netfliksa. Tak, amerykańska platforma streamingowa uwielbia przedstawiać standardową opowieść o Kopciuszku uzbrojoną we współczesne szaty i mentalność. Ostatnim przedstawicielem tego trendu jest film "W królewskim stylu", który opowiada o rodzącej się miłości między księciem i jego nową fryzjerką.



Wynik: 65 punktów