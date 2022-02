Netflix pochwalił się listą premier na 2022 roku i rzeczywiście jest czym: co tydzień zobaczymy nowy film, a spora część to superprodukcje w gwiazdorskiej obsadzie. W tym roku zobaczymy sequele "Enoli Holmes" i "Na noże", a także nowe potencjalne hity m.i.n "Szarego człowieka z Ryanem Goslingiem i Chrisem Evansem czy "Projekt Adam" z Ryanem Reynoldsem od twórcy "Starnger Things". A to i tak tylko niewielka część tego, co przygotował amerykański gigant streamingu.