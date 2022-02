Szczypta grozy, humoru i dreszcz emocji. Oto najlepsze seriale stycznia

“Ktoś, gdzieś” było jak odtrutka na ciężkie i mocne tematy, na wiwisekcje mrocznych zakamarków dusz, na wylewające się z ekranów trudne sprawy. Nie znaczy to, że HBO GO jest o sprawach banalnych - punktem wyjścia “Ktoś, gdzieś” jest żałoba po śmierci ukochanej siostry i najbliższej przyjaciółki bohaterki. Jednak sposób, w jaki twórcy podeszli do tematu, tchnie lekkością. To bezpretensjonalny serial, w którym ludzie są po prostu sympatyczni (choć daleko im do ideałów), przyjaciele sobie pomagają, a świat nie czyha z każdej strony na człowieka tylko po to, żeby dodać jego życiu dramatyzmu. Jest tu humor, a przede wszystkim optyka, za którą coraz częściej tęsknię - spojrzenie na świat i ludzi bez paranoicznego skrzywienia, za to z autentyczną życzliwością.



"Ktoś, gdzieś" obejrzycie na HBO GO.