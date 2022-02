Amazon Prime Video usuwa filmy i seriale. Znikną m.in. "CSI", Bourne i wiele innych

Zaczęło się od nowej, luźnej adaptacji powieści Roberta Ludluma o tajnym agencie wyszkolonym przez CIA. A potem poszło z górki - widzom spodobała się uwspółcześniona wersja historii członka sekretnego programu, który w wyniku wypadku traci pamięć. Co tu dużo mówić - ogląda się to naprawdę świetnie. Matt Damon robi robotę, sceny akcji to wciąż najwyższa techniczna półka, a fabuła potrafi zaangażować. Zdecydowanie najsłabiej wypada "Dziedzictwo" z Jeremym Rennerem, ale to wciąż seria, którą fani kina akcji i produkcji szpiegowskich powinni nadrobić.