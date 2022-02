Na pierwszy rzut oka komiks "Wiedźmin: Wiedźmi lament" nie mógłby sobie wybrać gorszego momentu na premierę. Marka "Wiedźmin" dawno nie miała tak złego roku jak przez ostatnie dwanaście miesięcy. Najlepiej świadczy o tym fakt, że w tym czasie właściwie jedynym pozytywem dla fanów była mapa wiedźmińskiego świata autorstwa Marcina Wereszczyńskiego, z którym wywiad znajdziecie na Rozrywka.Blog. To ciekawa inicjatywa, ale mimo wszystko trudno ją traktować jako coś więcej niż ciekawostkę. Na pozostałych polach była z kolei albo posucha, albo poruta.



Serialowy "Wiedźmin" osiągnął stan totalnej kompromitacji, z której będzie bardzo trudno wyjść w 3. sezonie. Po stronie gier od CD Projekt RED dzieje się z kolei niewiele. Co prawda gra geolokalizacyjna "Wiedźmin: Zabójca potworów" dostała niedawno dużą aktualizację, ale w zasadzie nie wstrząsnęła ani Polską, ani światem. Odświeżoną wersję "Wiedźmin 3: Dziki Gon" na konsole nowej generacji trudno traktować w kategorii wielkiego hitu, a tajemniczy projekt pt. "Złoty Nekker" ograniczy się do "Gwinta". W sercach fanów do końca zagasły również nadzieje, że Andrzej Sapkowski faktycznie powróci do Geralta i reszty bohaterów w zapowiedzianym niegdyś prequelu czy sidequelu. Z drugiej strony, właśnie w takim trudnym momencie najłatwiej wyróżnić się na plus.