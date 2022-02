Nie będę tutaj wykonywać mentalnych fikołków i fałszywie przekonywać, że "Ulisses" to idealne czytadło w sam raz na 15-minutową podróż metrem czy autobusem do pracy. Takie podejście do tej książki zaszkodzi i jej, i przyjemności osoby czytającej. Ta książka wymaga czasu i pewnego skupienia. Jak każde popkulturowe dzieło mające do powiedzenia coś więcej niż oczywiste banały i oferujące więcej niż bezmyślną rozrywkę.



Wielką tragedią "Ulissesa" jest jednak to, że nikt od lat nie przedstawia go jako tytułu w wielu miejscach ekstremalnie zabawnego, błyskotliwego, czasem uroczo głupiutkiego, a innym razem pikantnego lub wręcz perwersyjnego. Obejmującego ludzkie doświadczenie od wyjścia z kumplami na piwo, przez małżeńskie rozterki aż po rozważania o śmierci ukochanych czy wizyty w domu publicznym. Wystarczy nieco zmienić perspektywę rozmawiania o tej książce, a wcale nie będzie jej trudno znaleźć nowych czytelników. Na co, również 100 lat po swoim debiucie nadal zasługuje.