Fani Gwiezdnych wojen rezerwujcie urlopy. Jak Disney+ wejdzie do Polski nie zejdziecie z kanapy

Zwieńczeniem listy jest kolekcja "Star Wars Vintage" zbierające niekanoniczne już dzieła takie jak "Droids", "Caravan of Courage", "Ewoks", "Ewoks: Battle of Endor", "The Story of the Faithful Cookie", animację "Clone Wars" od Cartoon Network stworzoną przez Genndy'ego Tartakovsky'ego oraz animacje przygotowane we współpracy z LEGO. Do tego dochodzą listy podsuwające widzom pod nos m.in. "najistotniejsze" odcinki "The Clone Wars" oraz dokumenty i materiały zza kulis.



Czytaj też: Co będziemy oglądać, gdy Disney+ wejdzie do Polski? Zapowiedzi serwisu na 2022 rok



*Materiał przygotowany został pierwotnie 28 stycznia na bazie biblioteki Disney+ na koncie założonym w Holandii. O tym, które z pozycji będą dostępne w bazie w polskiej wersji serwisu, będziemy informować na bieżąco, gdy tylko Myszka Miki wprowadzi swój VOD na nasz rynek oficjalnie.