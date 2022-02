Open'er 2022: znamy kolejne gwiazdy festiwalu w Gdyni. Doja Cat, The Smile i inni

Co ważne, wszystkie bilety zakupione w poprzednich latach na Open'er Powered by Orange 2020 i 2021 zachowują ważność na nową datę festiwalu.



Obecnie trwająca sprzedaż kolejnych biletów ma potrwać do 6 czerwca lub do wyczerpania puli. Karnet na 4 dni imprezy kosztuje 699 zł, karnet na 4 dni i pole namiotowe - 819 zł; karnet weekendowy (czyli piątek i sobota) to koszt 499 zł i 589 zł z polem namiotowym. Można też zakupić bilet jednodniowy (349 zł) oraz bilet parkingowy dla campera lub przyczepy z dostępem do prądu (800 zł). Więcej informacji (w tym o opcjach VIP) znajdziecie tutaj.