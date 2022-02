"Moja przyjaciółka Anne Frank" to przeciętny portret nieprzeciętnych postaci

Netfliksowy debiut filmu "Moja przyjaciółka Anna Frank" (oficjalna premiera miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku) zbiegł się w czasie z burzą, która wybuchła wokół nowej publikacji o autorce słynnego dziennika. Przypomnijmy, że wydana po wojnie książka, która powstała na podstawie obszernych fragmentów napisanego przez dziewczynę pamiętnika, to jedno z najważniejszych świadectw Holokaustu.



Kobieta spisywała go podczas ponad dwuletniego okresu ukrywania się z rodziną i czwórką znajomych w czasie niemieckiej okupacji Holandii. W końcu ich kryjówkę została ujawniona; Frank wraz z rodziną trafiła do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, a później Bergen-Belsen, gdzie zmarła na tyfus. Tylko ojciec, Otto, dotrwał do wyzwolenia obozu - to on odnalazł i opublikował pamiętnik w 1947 roku.



W styczniu światową premierę miała książka będąca efektem śledztwa, które miało zidentyfikować zdrajcę odpowiedzialnego za wydanie rodziny Anne - sześcioletnie badania i poszukiwania przeprowadzone przez specjalny zespół (złożonego z archiwistów, historyków i innych ekspertów, którymi przewodził były agent FBI) wskazały na pewnego wysoko postawionego notariusza i członka Rady Żydowskiej, Arnolda van den Bergha. Po publikacji w Holandii rozpętała się burza - historycy zwrócili uwagę, że śledztwo opiera się jedynie na poszlakach i dedukcji, a nie solidnych dowodach naukowych. Holenderski wydawca przeprosił już za publikację i wstrzymał dodruk książek, przynajmniej "do chwili wyjaśnienia wszystkich wątpliwości".