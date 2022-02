Miłość, seks, pandemia i Biblia. Nowy film Vegi miał być dramatem, a jest dramatyczny

Nagła śmiertelna powaga i motywy religijne po wcześniejszej karuzeli śmiechu i dyndających siusiakach wyszły groteskowo nie tylko z powodu kaznodziejskich zapędów reżysera, ale też w kontekście przemycania pewnej ideologii. Wspomniany Arab z harlequinowego romantyka staje się chamem, który montuje satelitę do oglądania Al-Jazeery, pachnie kebabem, wygania kobietę do kuchni i twierdzi, że Polki same proszą się o gwałt, bo mają wszystko na wierzchu - nie to, co w jego kulturze. Film ma podtekst społeczny, przez co wygląda to propagandowo jak w TVP i łopatologicznie pokazuje jedyną słuszną wiarę.