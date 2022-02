Małgorzata Rozenek zszokowana własną sceną seksu w nowym filmie Vegi - "okropne przeżycie"

Małgorzata Rozenek-Majdan jest jedną z celebrytek, które wystąpiły w najnowszym filmie Patryka Vegi pt. "Miłość, seks i pandemia". Produkcja trafi z wielką pompą do polskich kin już w najbliższy piątek i zapewne rozpęta całą masę dyskusji. Właściwie każda nowa produkcja Vegi budzi kontrowersje, a połączenie tematyki pandemii z jego lubością do umoralnia i skandalizującą formułą z pewnością wywoła sporo głosów oburzenia czy nawet zniesmaczenia. Teraz okazuje się, że praca na planie "Miłość, seks & pandemia" było trudnym wyzwaniem również dla Rozenek.



Jak sam tytuł wskazuje, w nowym filmie Vegi nie brakuje scen seksu. Polski reżyser nigdy zresztą nie wstrzymywał się przed kręceniem podobnej tematyki. W części z nich w "Miłość, seks i pandemia" wystąpiła również Perfekcyjna Pani Domu. Rzecz w tym, że Małgorzata Rozenek chyba nie do końca zdawała sobie sprawę, jak wygląda praca nad ujęciami przedstawiającymi erotykę. Samo doświadczenie było więc dla niej "okropnym przeżyciem", co zdradziła w rozmowie z "Super Expressem".