"Diuna" i nowy "Matrix" już w marcu na HBO Max. Jakie inne hity szykuje następca HBO GO?

Tym samym część filmów, które dopiero co weszły do kin, znajdą się zaraz na nowej platformie streamingowej. "Wśród hitów kinowych dostępnych w serwisie HBO Max znajdą się m.in. Matrix Zmartwychwstania, Diuna, King Richard: Zwycięska rodzina oraz Legion Samobójców: The Suicide Squad" – podaje polski oddział HBO. Gdy więc HBO Max zostanie uruchomiony w Polsce, przy użyciu kalkulatora będziemy mogli wyliczyć, kiedy dany film pojawi się w serwisie. "Batman" z Robertem Pattinsonem wejdzie do kin 4 marca, czyli prawdopodobnie już w połowie kwietnia będziemy mogli go obejrzeć na HBO Max. Co zobaczymy po wejściu platformy do Polski?