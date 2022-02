Krążące po internecie od kilkunastu dni plotki znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. HBO Max pojawi się w naszym kraju wraz z nadejściem 8 marca. Nowa usługa firmy WarnerMedia rozpoczyna tym samym kolejny etap globalnej rywalizacji z takimi konkurentami jak Netflix, Disney+ czy Amazon Prime Video. Następca wysłużonego (i od dawna irytującego stroną techniczną) HBO GO trafi do Polski uzbrojony w produkcje od takich marek jak Cartoon Network, DC, Warner Bros., Adult Swim, New Line czy TNT i The CW.



Najlepszą kartą w talii platformy będzie jednak jej cena. Świetne filmy i seriale są ważne, podobnie jak odpowiednia jakość wideo i audio, do której polski widz jest coraz bardziej przyzwyczajony. Wszystko to nie ma jednak żadnego znaczenia, jeżeli potencjalnych subskrybentów po prostu nie stać na kolejny serwis VOD. Konkurencja na tym rynku jest po prostu olbrzymia i obejmuje już kilkanaście różnych płatnych usług. Niektórych z reklamami, innych bez. Czasem pochodzących z Polski, a czasem działających na terenie całego świata. Z jednej strony niesamowicie różnorodnych, a z drugiej na tyle do siebie podobnych, by móc zachęcić ten sam typ odbiorców. W tym kontekście cena staje się więc nadrzędnym problemem i rozwiązaniem równocześnie.