Tytuł tym razem nawiązuje do wieku nowego bohatera - Dominika, studenta, skejta i fotografa, który dorabia sobie w tabloidzie "Nius". Dokonuje odkrycia, które wywraca do góry nogami losy wszystkich pozostałych. Nie będę pisać jakiego, bo najfajniej dowiedzieć się tego z książki. Zdradzę tylko, że druga część kontynuuje główny motyw z "Trzydziestki" (co też jest nietypowe dla polskich pisarzy kryminałów), który zatacza kręgi aż do Tajlandii. Zapytałem autora o to, co teraz siedziało w jego głowie.